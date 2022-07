Sturm gegen Salzburg. Vizemeister gegen Meister. Aber ist die fußballerische Auseinandersetzung heute um 19.30 Uhr in der Merkur-Arena wirklich das Duell der zwei besten Mannschaften in Österreich? Ein Blick auf die Statistik gibt Antworten. Salzburg dominiert seit der Übernahme von Red Bull in der Bundesliga, holte in den 16 vergangenen Spielzeiten 13 Titel, unterbrochen nur von Rapid (07/08), SK Sturm (10/11) und der Wiener Austria (12/13). Seit der Saison 2013/14 neun in Folge.

Aber wie ist der SK Sturm zu bewerten? Seit dem letzten Titelgewinn unter Franco Foda war die Leistungskurve der Grazer schwankend, auch aufgrund der vielen Trainerwechsel (Heiko Vogel, Roman Mählich, Nestor El Maestro) und der nicht immer gelungenen Transfers. In den vergangenen zwei Saisonen hat sich der sportliche Bereich der Grazer stabilisiert. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer erstellten einen Drei-Jahres-Plan, der eine stetige Weiterentwicklung beinhaltete. Die Zielvorgaben wurden in den ersten zwei Jahren sportlich mehr als erfüllt. Das zeigen die Zahlen.

Jetzt ist Sturm wieder Steiermarks Nummer eins

In den vergangenen zwei Saisonen holte Sturm in 64 Spielen 112 Punkte (berücksichtigt wurde der Grunddurchgang ohne Punkteteilung sowie die Meister- und Qualifikationsgruppe) und rangiert damit hinter Salzburg (157 Punkte) auf Platz zwei. Das sind nicht weniger als 45 Punkte Rückstand. Sturm hat sich sportlich auf hohem Niveau gefestigt, machte zum Vergleichszeitraum von zwei Spielzeiten zuvor (2018/19 und 2019/20) einen gehörigen Sprung nach vorne. In der Vor-Ilzer-Ära rangierten die Schwarz-Weißen nämlich nur auf Platz acht. In dieser Phase reichte es für die „Blackys“ nicht einmal mehr zur Nummer eins in der Steiermark, man fiel sogar hinter Hartberg zurück. Ein klarer Plan, durchdachte Transfers, das Beibehalten des eingeschlagenen Weges inklusive des Verbleibs des Trainers und etwas Glück katapultierten die Grazer nach vorne, direkt hinter Ligakrösus Salzburg – wenngleich mit Respektabstand.

©

Wie geht es weiter? Ist es möglich, den Höhenflug auch in der dritten Saison zu halten? Allen Verantwortlichen ist bewusst, dass diese Saison eine besondere Herausforderung sein wird. Die Erwartungshaltung in Graz ist in die Höhe geschnellt, die Aufgaben auf dem internationalen Fußballparkett werden nicht leicht. Und in der Meisterschaft hat Trainer Ilzer ein „Gemetzel um die Meistergruppe“ prognostiziert. Diesen Kampf müssen seine Burschen annehmen, die sei das tägliche Brot, die Spiele im Europacup „nur“ die Draufgabe. Sturms Betreuerteam wurde nochmals aufgestockt, „um die Professionalität weiter zu verbessern“.

Klar ist, heute sehen die Stadion-Zuschauer (11.000 Karten waren bis gestern abgesetzt) das Duell der aktuell besten zwei Mannschaften in Österreich. Wie groß der Abstand zwischen Meister und Vizemeister ist, werden die 90 Minuten in der Merkur-Arena zeigen. Bei Sturm fehlt ein Quartett (Jantscher, Kiteishvili, Trummer, Geyrhofer), die Salzburger müssen ebenfalls vier Spieler vorgeben.