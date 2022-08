Der FC Zürich unter Franco Foda hat den historisch schlechtesten Start eines amtierenden Schweizer Fußballmeisters perfekt gemacht. Die nach vier Ligarunden weiter torlose Truppe des ehemaligen ÖFB-Teamchefs unterlag am Sonntag zu Hause Sion (mit Heinz Lindner im Tor) mit 0:3 (0:0). Das Engagement Fodas ist damit weiter eine einzige Enttäuschung.

Nach dem Scheitern in der Champions-League-Qualifikation findet sich der FCZ zudem am Tabellenende der Super League wieder. Am Donnerstag ist in der Europa-League-Qualifikation Linfield aus Nordirland zu Gast, das Hinspiel gewann die Elf von Foda mit 2:0.