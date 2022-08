Der FC Zürich hat sein erstes Spiel in der Ära von Trainer Franco Foda gewonnen. In der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation holten die Schweizer beim FC Linfield in Belfast einen 2:0-Hinspielsieg. Es war der erste volle Erfolg für Foda mit seinem neuen Team nach zuvor fünf sieglosen Spielen.

Erstmals zum Einsatz kam auch Ex-Hartberger Donis Avdijaj: Der Neo-Offensivspieler des FC Zürich wurde in der 72. Minute eingewechselt.