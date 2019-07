Dani Alves und Brasilien gewinnen die Copa America. Für den 36-Jährige dürften die folgenden Feierlichkeiten bereits Routine sein, immerhin ist es der 41. Titel in der Karriere des Profis.

Dani Alves ist das Jubeln bereits gewohnt © APA/AFP/LUIS ACOSTA

Kein Messi, kein Ronaldo und auch kein Pelé - nein, gemessen an Titeln ist Dani Alves der erfolgreichste Fußballer aller Zeiten. Mit dem Triumph in der Copa America hält der Rechtsverteidiger bei mittlerweile unglaublichen 41 Titeln im Profigeschäft. Darunter fallen mehrmalige Champions-League-Siege, Meistertitel in drei europäischen Top-Ligen sowie Erfolge bei Nachwuchs- und Klubweltmeisterschaften.

Alves Titeljagd im profesionellen Fußballgeschäft begann bereits 2003 mit dem brasilianischen U20-Nationalteam. Der damals erst 20-Jährige krönte sich gemeinsam mit der Selecao zum Nachwuchs-Champion. Es sollten drei Titel mit dem FC Sevilla folgen. Zweimal gewann Alves mit den Spaniern den UEFA Cup und einmal den spanischen Pokal Copa del Rey, ehe es ihm zum großen FC Barcelona verschlug.

Hier hamsterte der kleine bullige Verteidiger weiter Erfolge und wurde ein absoluter Top-Spieler. Mit den Katalanen gewann Alves 23 seiner 41 Titel, darunter dreimal die UEFA Champions League und die FIFA Klubweltmeisterschaft. 2016 zog es Alves ablösefrei zu Juventus Turin und auch mit der "alten Dame" konnte sich der Rekordsammler die heimische Meisterschaft sowie den italienischen Pokal sichern. Dasselbe Kunststück gelang Alves dann nach seinem Wechsel mit Paris St.Germain.

Derezeit ist der Verteidiger auf Vereinssuche, nach seinem Abgang von PSG ist der erfolgreichste Kicker also wieder zu haben. Zum Ausklang der Karriere steht eine Rückkehr nach Brasilien ebenso im Raum wie ein Arrangement in den USA, China oder erneut beim FC Barcelona. Aber auch der FC Bayern dürfte laut Kicker-Berichten Interesse am Dauerbrenner haben. Die deutsche Meisterschaft würde Alves ohnehin noch fehlen.