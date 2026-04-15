„Remontada.“ Mit diesem Wort beschreibt man in spanischsprachigen Ländern eine Aufholjagd. Blickt man auf die jüngere Vergangenheit in der Champions League zurück, denkt man dabei vor allem an Real Madrid. Auf dem Weg zum Titel 2022 kamen die „Königlichen“ ab dem Achtelfinale drei Mal in Serie, nämlich gegen PSG, Chelsea und Manchester City auf eindrucksvolle Art und Weise retour. Im Halbfinale 2024 eliminierten die Madrilenen Bayern München im Rückspiel in letzter Sekunde und holten später den 15. Champions-League-Titel.

Auch heute brauchen die Spanier eine Aufholjagd. Nach dem 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern steht Real im Rückspiel in München (21 Uhr, Canal+) unter Druck. Und auch die Geschichte spricht diesmal nicht für Kylian Mbappé und Co. Die historischen Aufholjagden fanden allesamt daheim statt, auswärts kam der Klub nach einer Hinspiel-Niederlage in fünf Anläufen noch nie zurück. „Wir haben immer Vertrauen. Wir leben noch“, sagt der deutsche Real-Verteidiger Antonio Rüdiger voller Selbstbewusstsein. Viel wird auch davon abhängen, wie Vinicius Jr. aufgelegt ist. Agiert der Brasilianer in Topform und ist sich auch nicht zu schade, Defensivarbeit zu verrichten, kann sich das Blatt noch wenden. Tritt der 25-Jährige so auf wie im Hinspiel, sind ihm die Pfiffe des kritischen Real-Publikums gewiss. Ein Aus in München würde eine titellose Saison für Real bedeuten, denn im Cup ist man bereits draußen und in der Liga wohl aussichtslos hinter Barcelona zurück.

Die Münchner, die unter Trainer Vincent Kompany eine neue Wucht entwickelt haben, wollen im Rückspiel nichts mehr anbrennen lassen. „Wir wissen ganz genau, gegen wen wir spielen und was das für ein Spiel ist“, sagt Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka. „Man hat ja im Bernabeu gesehen, wie schnell sie zu Torchancen kommen können.“ Vizekapitän Joshua Kimmich lässt auch die schwache Verfassung Reals in der Liga nicht in Jubel ausbrechen. „Es ist völlig egal, wie sie in Form sind“, meint der 31-Jährige. „Wenn Champions League ist, dann performen sie.“ Und doch können die Bayern, bei denen Konrad Laimer wieder auf der Seite auf- und abmarschieren wird, zuversichtlich in Spiel gehen. 30 Mal gewannen die Münchner ein Hinspiel auswärts, nur einmal kam daheim das Aus: 2011 gegen Inter Mailand. Und mit dem 5:0 bei St. Pauli haben die Bayern am Wochenende ohnehin bewiesen, wie gut sie in Schuss sind.

Im zweiten Viertelfinale des Mittwochs geht Arsenal nach einem 1:0 in Lissabon als Favorit ins Heimspiel gegen Sporting. Bei einem Weiterkommen wäre es das zweite Halbfinale in Folge für die „Gunners“ in der Königsklasse. Auf den Titel wartet man aber noch vergeblich.