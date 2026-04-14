490 Pflichtspiele hat Antoine Griezmann bislang für Atletico Madrid bestritten. Und nur wenn den „Rojiblancos“ heute (21 Uhr, Sky live) im rein spanischen Viertelfinal-Duell gegen Barcelona in der Champions League der Aufstieg in das Semifinale gelingt, hat der 35-Jährige noch die theoretische Chance, die 500er-Marke zu knacken. Denn im Sommer öffnet sich für den Franzosen ein neues Kapitel: Nach mehr als 20 Jahren im spanischen Fußball kehrt der Stürmer dem europäischen Kontinent vorerst den Rücken und schließt sich dem US-Klub Orlando City an. „Aber lassen wir die Zukunft vorerst in der Zukunft: Denn ich gehe noch nicht“, schrieb Griezmann auf Instagram, nachdem sein antizipierter Wechsel vor drei Wochen offiziell geworden war. „Vor uns liegen noch viele Gelegenheiten, glücklich zu sein. Ich möchte, dass jede Minute, die mir hier noch bleibt, eine Hommage an dieses Wappen ist. Das Beste kommt noch. Wir werden es wie immer tun: gemeinsam.“

Das Beste im Klubfußball, das blieb Griezmann, der Vorfahren im hessischen Münster hat, bisher verwehrt. Mit etwas Glück würde sich die Vita des Angreifers, der in seiner Karriere keinen Haarstil ausgelassen hat, noch beeindruckender lesen als sie ohnehin schon ist. Mit dem französischen Nationalteam wurde der mittlerweile von der „Équipe Tricolore“ zurückgetretene Stürmer Weltmeister und Nations-League-Sieger, den Europameistertitel im eigenen Land verpasste Griezmann 2016, obwohl er als Torschützenkönig zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde. Mit Atletico gewann er die Europa League und den UEFA-Super-Cup 2018, national war der Supercup-Sieg 2014 das Größte, was „Grizou“ mit Atleti erreichte. Die höchste nationale Ehre erlangte Griezmann 2021 ausgerechnet mit dem heutigen Gegner Barca, im Finale der Copa del Rey erzielte er beim 4:0 über Athletic Bilbao den Führungstreffer.

Oft zur falschen Zeit am falschen Ort

Ansonsten war Griezmann jedoch fast immer zur falschen Zeit am falschen Ort. 2019 eiste der damals amtierende Meister Barcelona den Stürmer für 120 Millionen Euro vom Ligarivalen los und stattete ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus – 800 Millionen Euro (!) Ausstiegsklausel inklusive. Bei den „Blaugrana“ wurde Griezmann nie richtig glücklich – und während der Pokal-Sieg der einzige Titelgewinn für Griezmann mit Barca blieb, gewann Atletico just in dieser Periode den ersten Meistertitel seit 2014. Nach dem Liga-Gewinn holte Atletico Griezmann vorerst leihweise und zwei Jahre später fix zurück nach Madrid.

Kein glückliches Kapitel: Antoine Griezmann bei Barcelona © Imago

Bei Atletico weiß man, was man aneinander hat. „Ich spreche als Trainer und als Atletico-Fan“, sagte Atleticos Langzeit-Trainer Diego Simeone unlängst. „Danke für deine Arbeit in Madrid, danke für deine Bescheidenheit. Du bist ein Vorbild, und die jungen Spieler brauchen Persönlichkeiten wie dich. Danke für alles, was du geleistet hast, was du noch leistest und was du noch leisten wirst. Danke für deinen Einsatz und deine Professionalität. Du hast stets die Balance gewahrt zwischen unserer familiären Beziehung und der klaren Grenze zwischen Trainer und Spieler. Für mich bist du zuerst ein herausragender Fußballer und dann ein Freund. Ich habe dich sehr gern, und jeder Atletico-Fan würde dir heute dasselbe sagen.“

Der Meistertitel wird für Griezmann ein unerfüllter Traum bleiben und in dieser Saison wohl – ausgerechnet – an Barcelona gehen. In der Königsklasse jedoch wollen Simeone und Co die bitteren Final-Niederlagen von 2014 und 2016 vergessen machen – beide Male scheiterte man an Erzrivale Real Madrid. 2016 war Griezmann schon dabei – und nagelte einen Elfmeter an die Latte. Im Elfmeterschießen traf er dann, doch es reichte nicht. Im heutigen Viertelfinal-Rückspiel nimmt Atleti einen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel mit – bei einem Aufstieg wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Arsenal und Sporting Lissabon, bevor in einem möglichen Finale abermals Real Madrid der Endgegner sein könnte. Und bislang war gegen die „Königlichen“ in der Champions League immer Schluss: Atletico entschied kein einziges der fünf K.o.-Duelle für sich.

Griezmann: „Dieser Verein ist mein Zuhause“

Griezmanns erstes großes Endspiel in dieser Saison steigt jedoch schon am Samstag. Nachdem Atletico im Copa-Halbfinale – natürlich – Barcelona trotz einer 0:3-Pleite im Rückspiel mit einem Gesamtscore von 4:3 aus dem Bewerb nahm, geht es im Finale ausgerechnet gegen Real Sociedad. 2014 schloss sich Griezmann aus San Sebastian dem – wie auch sonst – gerade amtierenden Meister Atletico Madrid an. Die Basken sind es, denen Antoine Griezmann seine Profikarriere zu verdanken hat: Denn Real Sociedad glaubte an den jungen Franzosen als es in seiner Heimat niemand tat. Als Jugendlicher wurde er von zahlreichen französischen Klubs als zu klein und schmächtig befunden. Dieser kleine, schmächtige Bub verlässt nun in wenigen Wochen als ganz Großer die europäische Fußball-Bühne. „Es war eine unglaubliche Reise“, schrieb Griezmann. „Dieser Verein ist mein Zuhause und ihr seid meine Familie. Meine Gegenwart bleibt bis zum letzten Atemzug dieser Saison rot-weiß. Und mein Herz wird es für immer sein.“