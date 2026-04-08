Konrad Laimer ist mit Bayern München auf dem besten Weg, das „Gipfeltreffen“ um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid und David Alaba erfolgreich zu gestalten. Beim 2:1-Hinspielsieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der spanischen Hauptstadt war Laimer allerdings der einzige ÖFB-Kicker am Rasen, Alaba saß bei den „Königlichen“ auf der Bank. Überragender Mann des Spiels war Bayern-Tormann Manuel Neuer, der 40-Jährige hielt den Erfolg mehrmals fest.

„Real Madrid ist dem überragenden FC Bayern eine Stunde lang hilflos ausgeliefert, vor dem Rückspiel in München aber weiter im Rennen. Neuer zeigt eine heldenhafte Leistung“, schrieb die spanische Tageszeitung „As“ über das Viertelfinal-Hinspiel. „Es war ein wichtiger Tag, ein wichtiges Spiel für mich“, sagte Neuer in den Katakomben des legendären Bernabeu-Stadions zu seinen Glanztaten gegen Reals Stürmerstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior. Nur das 1:2 von Mbappe (74.) konnte selbst er nicht vereiteln.

Beim Bankett im Teamhotel hob Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen weit nach Mitternacht in seiner Rede den Ältesten aus seinem starken Münchner Team hervor. „Wir hatten unseren X-Faktor, unseren Vierziger, unseren Torhüter von Weltklasseformat. Manuel, du warst heute außerordentlich“, sagte Dreesen. Und zwar so außerordentlich gut, dass zuvor gleich wieder Reporterfragen nach einem DFB-Comeback und der WM gestellt worden waren. „Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen“, wehrte der Weltmeister von 2014 gleich mehrfach energisch ab. „Ich habe meine Sachen dazu gesagt. Ich konzentriere mich auf den FC Bayern.“

Neuer entschied noch nicht über Zukunft

Der Sprung ins Halbfinale gegen Real am kommenden Mittwoch, die Jagd nach dem Triple – das treibt ihn an. „Es ist der erste Schritt gewesen. In München erwartet uns noch ein hartes Stück Arbeit“, sagte der Routinier. „Es ist noch nicht vorbei“, mahnte auch Trainer Vincent Kompany. Die Zukunftsfrage, die Neuer aktuell beschäftigt, ist die im Verein. Hängt er noch ein Bayern-Jahr dran? Oder hört er im Sommer auf? Gibt es einen Zeitpunkt, wann die Entscheidung fällt? „Im Moment nicht“, antwortete Neuer.

Laimer hatte in der ersten Minute die erste von vielen Bayern-Chancen, danach musste er defensiv in einige Duelle mit dem flotten Mbappe. In der 69. Minute wurde der von Kompany als Linksverteidiger eingesetzte Salzburger beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Zuvor hatten Luis Diaz (41.) und Harry Kane (46.) die Münchner in Führung gebracht. Die Madrilenen von Trainer Alvaro Arbeloa hielten ihre Halbfinal-Chancen dank einer Leistungssteigerung in der Schlussphase am Leben. Der zuletzt immer wieder von Wadenproblemen geplagte Alaba kam gegen seinen Ex-Verein nicht zum Einsatz.

Havertz erlöste Arsenal

In Lissabon wurde ebenfalls ein Deutscher zum Helden. Der eingewechselte Kai Havertz schoss Arsenal bei Sporting in Minute 91 zum 1:0-Hinspielerfolg. Für den Premier-League-Spitzenreiter das erhoffte Erfolgserlebnis nach Niederlagen im Viertelfinale des FA Cups (1:2 gegen Zweitligist Southampton) und im Finale des EFL Cups (0:2 gegen Manchester City). „Das war eine große Wendung für uns“, sagte Havertz. „Wir haben noch sieben Wochen zu spielen und können große Titel gewinnen.“

Arsenal-Coach Mikel Arteta sprach nach dem Spiel von einem „magischen Moment“. Für das Restprogramm dürfte der Sieg den „Gunners“, die in der Liga neun Punkte vor ManCity liegen, jedenfalls einen willkommenen Schub an Selbstvertrauen geben. Das Double mit dem erstmaligen Triumph in der „Königsklasse“ ist für die Londoner weiter möglich.