Mircea Lucescu ist tot. Der rumänische Fußballtrainer war kurz nach dem Spiel gegen die Türkei vor rund zwei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er aufgrund von Herzrhythmusstörungen behandelt wurde. Im Spital erlitt Lucescu einen Herzinfarkt und wurde auf die Intensivstation verlegt. Dort verstarb er im Alter von 80 Jahren.

Lucescu trainierte in seiner Karriere zahlreiche Klubs, darunter auch Inter Mailand und Galatasaray Istanbul. Von August 2024 bis zuletzt war er Teamchef des rumänischen Nationalteams, das in der WM-Qualifikation auch auf Österreich traf.