Sichtbar, immer zugänglich und in unmittelbarer Nähe zu Bus, Bahn, Betrieben oder Freizeitanlagen – ein guter Standort ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg, wenn man einen Snack-Automaten betreibt, wie David Lang weiß. Als Geschäftsführer von „LP Werbe & Automaten OG“ hat der Rudersdorfer solche Standorte in Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und dem Südburgenland gefunden.

Automaten: Ein Geschäftsmodell mit Potenzial

„Der erste war in Bad Loipersdorf. Er diente als Test von Nachfrage und Produkt-Mix. Dann wurden weitere Automaten aufgestellt, bewusst regional, um zuverlässige Betreuung bieten zu können“, so der 34-Jährige. Verkaufsautomaten seien ein Geschäftsmodell mit Zukunftspotenzial, das mit überschaubarem Personalaufwand betrieben werden könne. „Besonders spannend ist es, das Kundenverhalten zu analysieren. Man sieht direkt, wie sich Entscheidungen auf Erfolg auswirken“, so Lang.

Die „LP Werbe & Automaten OG“ betreibt Snack-Automaten neben Bad Loipersdorf unter anderem in Fürstenfeld, St. Johann in der Haide, Burgau, Gleisdorf, Rudersdorf und Mühlgraben © LP Werbe & Automaten OG

Ein einzelner Automat könne bis zu 10.000 Euro Umsatz im Monat generieren, wobei der durchschnittliche Kunde vier bis sechs Euro pro Besuch ausgebe. Die Produkte im Automaten orientieren sich neben „Must-haves“ an aktuellen Trends. „Die beobachten wir über die sozialen Medien. Dabei spielt Zeit immer eine Rolle, da diese Trends auch oft wieder schnell abflachen“, erklärt Lang. Daher sei es wichtig, Trendprodukte wie beispielsweise die Dubai Schokolade rasch anbieten zu können.

Pizzaofen-Automat als „Herzstück“

Bei der „Bistro Box“ verhält es sich ähnlich. „Wir probieren immer neue Sachen aus“, erklärt Benjamin Gaukel, der fünf Automaten betreibt, unter anderem in Hartberg und Oberwart. „Es ist für uns gut, wenn es die Produkte im Einzelhandel nicht gibt. Sonst können wir mit den Preisen nicht mithalten, weil die andere Einkaufsgrößen haben“, weiß der 37-jährige Pöllauer.

Bei der Hartberger „Bistro Box“ findet man daher viele ausgefallene Produkte von Spezialhändlern im Sortiment. Neben Süßigkeiten und Getränken gehen hier auch Spielkarten, etwa koreanische Pokémon-Karten, gut. „Wir haben eine Schule nebenan. Wenn neue Lieferungen kommen, schauen die Schüler vermehrt, was es Neues gibt“, erzählt Gaukel.

Benjamin Gaukel aus Pöllau betreibt die „Bistro Box“ in Hartberg und vier weiteren Standorten © Vera Hausberger

Auch Mütter und Pendler besuchen oft die „Bistro Box“, um einen Kaffee zu trinken. „Das Hauptgeschäft ist aber in der Nacht, wenn sonst alles zu hat in Hartberg“, so Gaukel. Das „Herzstück“ und bestverkauftes Produkt des Standortes sei die Pizza, die in drei Minuten im Ofen-Automaten frisch zubereitet werden kann.

35 Jahre Erfahrung bei Alfredo Kaffee

Bei „Alfredos Kaffee Vertriebs GmbH“ sind indes die Heißgetränke ein elementarer Teil des Geschäfts. Die Geschäftsführer Harald Kirschner und Alessandro Resch betreiben rund 400 Snack- und Kaffeeautomaten in der Ost- und Südoststeiermark sowie dem Südburgenland. Das heißt sie stellen die Geräte auf, servicieren und befüllen sie. Ein Job für derzeit sieben Personen, den auch die Geschäftsführer übernehmen.

Alessandro Resch ist mit seinen Kollegen für rund 400 Automaten verantwortlich © KLZ / Jonas Rettenegger

Die Wartung sei dabei ein riesiges Thema, so Resch, denn ein Münzzähler oder ein Lift, der die Produkte aus dem Regal holt, sei schnell einmal kaputt. „Deshalb haben wir gute Techniker, die das selbst ausbauen können, sonst bist du mit Ersatzteil und Tausch schnell bei 1000 Euro“, gibt Resch Einblick.

Bei Alfredo Kaffee setzt man im 24/7-Betrieb zudem auf gutes Auskommen mit der Nachbarschaft, Sauberkeit, frisch gemahlene Bohnen und regelmäßiges Entleeren der Kassen. „Wir haben immer wieder mit Einbrüchen zu tun. Das ist für uns ein großer Sachschaden, aber zu holen gibt es so gut wie nichts“, spricht Resch über eine Herausforderung im Automatenbetrieb. In der Feldbacher Pfarrgasse hat er kürzlich einen neuen, modernen Automatenshop eröffnet.