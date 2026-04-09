Der FC Liverpool verlor das gestrige Spitzenspiel gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain mit 0:2. Es hätte auch noch deutlich höher ausgehen können, ja fast müssen. Ousmane Dembélé, Desire Doué und Co. hatten erstklassige Möglichkeiten, um noch weiter zu erhöhen und das Match bereits nach dem Hinspiel zu entscheiden. Beim englischen Meister läuft es derzeit gar nicht nach Plan. Nach der empfindlichen 0:4-Niederlage gegen Manchester City im FA-Cup am Samstag, inklusive eines verschossenen Elfmeters von Starspieler Mohamed Salah, waren die „Reds“ schon vor dem Champions-League-Spiel im Krisenmodus.

Bei Salah, der den Verein am Ende der Saison nach neun Jahren bei den „Reds“ verlassen wird, staut sich gerade viel Frust auf. Die Folge war, dass der Ägypter am Mittwoch zum ersten Mal in seiner Champions-League-Geschichte bei den Nordengländern 90 Minuten auf der Ersatzbank verbrachte. Trainer Arne Slot begründete dies damit, dass es für ihn im letzten Teil des Spiels eher ums Überleben ging und es für Salah besser sei, sich für die kommenden Spiele zu schonen, denn wenn man „20 bis 25 Minuten lang im eigenen Strafraum verteidigen muss, ist es besser, seine Energie für die kommenden Spiele zu sparen.“

Mohamed Salah saß 90 Minuten auf der Bank © IMAGO

Liverpool ist der letzte verbliebene englische Verein in der Königsklasse. Dennoch hat die Premier League den heiß begehrten fünften Startplatz für die nächste Saison bereits sicher. Theoretisch sind sogar sieben Plätze möglich. Aber warum?

Seit der Champions-League-Reform zur Saison 2024/25 gibt es nun 36 statt zuvor 32 Startplätze. Die UEFA entschied damals, die vier neuen Plätze wie folgt zu vergeben: Einer geht an den Tabellendritten jener Liga, die auf dem fünften Rang der UEFA-Fünfjahreswertung liegt, zurzeit Frankreich. Ein weiterer wird über den Meisterweg verteilt, denn bei der Qualifikation wird die Anzahl der zu vergebenden Plätze von vier auf fünf erhöht.

UEFA mit eigenem System

Spannend wird es bei den letzten beiden Startplätzen: Zuvor hatte die UEFA den Plan, zwei Plätze direkt an Vereine zu vergeben, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich im Wettbewerb waren, sich aber sportlich nicht qualifiziert haben. Nach heftiger Kritik entschied man sich jedoch dagegen. Nun vergibt der europäische Verband die beiden verbleibenden Startplätze an jene Länder, die in der Vorsaison kollektiv am besten abgeschnitten haben.

Dabei wird die Gesamtpunktzahl der Klubkoeffizienten durch die Anzahl der startenden Teams dieses Nationalverbandes in allen drei UEFA-Wettbewerben dividiert. Die UEFA hat hier ein eigenes Punktevergabesystem. Es werden nicht nur Punkte für Siege und Unentschieden vergeben, sondern auch Bonuspunkte für das Erreichen jeder weiteren Runde ab dem Achtelfinale.

Der Premier League ist auch rechnerisch, nach dem Sieg von Arsenal über Sporting am Dienstag, der fünfte Startplatz nicht mehr zu nehmen. Dahinter kämpfen die spanischen und deutschen Teams um einen zusätzlichen Platz. Spanien liegt hier derzeit im Vorteil und hat zudem durch das rein spanische Duell Barcelona gegen Atlético bereits ein Team im Halbfinale sicher.

Möglich ist aber, dass die finanziell stärkste Liga der Welt nicht nur die jetzt schon sicheren fünf Startplätze hat, sondern sogar auf sieben erhöht. Dies ist möglich, wenn englische Vereine sowohl die Champions League als auch die Europa League gewinnen. Liverpool müsste also das fast Unmögliche möglich machen und die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel an der Anfield Road noch drehen. Damit nächste Saison aber wirklich sieben englische Vereine in der Liga der Besten mitspielen, müsste Liverpool nicht nur die Champions League gewinnen, sondern auch maximal Sechster in der Premier League werden. Gleichzeitig braucht es Nottingham Forest als Europa-League-Sieger, da sich Aston Villa vermutlich über die Liga für die Königsklasse qualifiziert.

Sieben Startplätze unwahrscheinlich

Damit sechs Vereine aus der Premier League in der nächsten Saison dabei sind, reicht es, wenn ein Team auf der Insel einen der beiden UEFA-Wettbewerbe gewinnt. Und hier ist es deutlich wahrscheinlicher, dass einer der zwei verbliebenen englischen Vereine aus Nottingham Forest und Aston Villa die Europa League gewinnt. Beide Klubs starten heute dieses Vorhaben mit einem Auswärtsspiel. Aston Villa gastiert in Italien beim FC Bologna, während Nottingham bei Porto zu Gast ist.

Für sieben Startplätze bräuchte es also fast schon ein Wunder, denn das ist nur möglich, wenn das Team von Trainer Arne Slot den Pokal am Ende in den Budapester Nachthimmel streckt. Nach der 0:2-Hinspielniederlage und der katastrophalen Form also nicht überaus wahrscheinlich. Theoretisch möglich ist dies ohnehin erst seit der Liga-Reform und den vier neuen Startplätzen. Seither ist es nur den Engländer in dieser Saison gelungen, sechs Teams ins Rennen um den Henkelpott zu schicken.