Offensivstar Phil Foden hat das Trainingscamp der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Blankenhain (Thüringen) vorübergehend verlassen. Dies teilte der Verband FA am Mittwoch mit. Der 24-Jährige sei wegen einer Familienangelegenheit zurück nach Großbritannien gereist, hieß es in dem kurzen Statement. Details wurden nicht genannt. Auch, wann Foden zurück nach Deutschland kommt, blieb offen.

Später vermeldete die BBC, Foden sei wegen der Geburt seines dritten Kindes abgereist. Im April hatten der englische Nationalspieler und seine Partnerin Rebecca Cooke auf Instagram bekanntgegeben, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Sohn Ronnie ist fünf, Tochter True zwei Jahre alt.

Die Three Lions bestreiten am Sonntag (18.00 Uhr) in Gelsenkirchen ihr Achtelfinale. Bisher stand Foden als Linksaußen in allen drei Spielen in der Startaufstellung. Der Profi von Manchester City war allerdings an keinem der beiden englischen Tore beteiligt.