Ein Thema, das heute wohl ganz Österreich bewegt: das Europameisterschaftspiel von Österreich gegen die Niederlande am Dienstag. In aller Munde ist dabei vor allem Marcel Sabitzer, der den entscheidenden Treffer für unser Nationalteam erzielte und somit nicht nur den Einzug ins Achtelfinale sicherte, sondern auch Österreich an die Spitze der Gruppe D brachte.