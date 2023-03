"Obersteiner, Ganahl, Petersen und Postma - alle krank", lautete die emotionslose Begrüßung von KAC-Medienmann Hannes Biedermann beim öffentlichen Abschlusstraining vor dem Play-off-Start gegen den VSV. Einmal mehr stehen die Rotjacken in diese Saison vor personellen Herausforderungen. Neben Thomas Koch (weiterhin verletzt) und Rihards Bukarts (noch drei Wochen out) drohen also vor dem ersten Duell in Villach vier weitere Schlüsselspieler auszufallen. Petri Matikainen kann ein wenig Sarkasmus nicht verbergen. "Es hätte mich gewundert, wenn das jetzt aufhört. Was für ein Sch...", entfährt es dem KAC-Trainer.