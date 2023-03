Das Eishockey genießt in Kärnten einen besonderen Stellenwert. Jedes Derby zwischen KAC und VSV lässt im Land den Puls höher schnellen. In den nächsten Tagen potenziert sich dieser Effekt. In der Arbeit, in der Schule, und mit Sicherheit in den eigenen vier Wänden lautet die bohrende Frage: Villacher Adler oder Klagenfurter Rotjacken. Wie bereits 2021 (Serie: 4:1 für KAC) begegnen sich auch dieses Mal die beiden Erzrivalen im Play-off-Viertelfinale.