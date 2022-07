Die Emotionen sind noch immer groß. Verständlicherweise. Der Moment, als Marco Kasper von Detroit Red Wings an achter Stelle ausgewählt worden ist, wird dem Klagenfurter ewig in Erinnerung bleiben. "Es ist einfach nur geil", sprudelte aus dem sonst so abgebrühten und noch stolzeren Papa Peter Kasper heraus. "Marco hat die für sich beste NHL-Organisation erwischt. Und jetzt ist er bereits in Detroit." Unmittelbar nach dem Aufrufen von General Manager Steve Yzerman auf der Bühne der Bell Arena in Montreal hielt Kasper bereits alle nötigen Formalitäten in den Händen. Für ihn beginnt nun ein fünftägiges Development-Camp, lernt dabei den Klub kennen. "Er kann es, glaube ich, selbst noch nicht richtig fassen."