Marco Kasper hat Geschichte geschrieben. Der 18-jährige wurde von den Detroit Red Wings im NHL-Draft 2022 gezogen. Und zwar gleich an achter Position. Mit dem einzigen Pick, der dem Klub in der ersten Runde zur Verfügung gestanden war. Das ist an sich schon eine sensationelle Entwicklung, unterstreicht allerdings auch, welches immense Hoffnungen in den österreichischen Stürmer gesteckt werden. Denn das NHL-Team des Klagenfurters, das sich derzeit gerade im Umbau (Verjüngung des Kaders) befindet, legt damit seine Zukunft und Verantwortung in die Hände von jungen Spielern wie Kasper.