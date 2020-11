Facebook

NHL-Stürmer Michael Raffl hat derzeit familiäre Prioritäten © GEPA pictures

Den Corona-Virus haben die Klagenfurter wieder in den Griff bekommen. Alle positiv Getesteten haben sich zumindest physisch erholt. Spuren hat der Virus trotzdem hinterlassen. Daylon Groulx gehörte etwa zu jenen Patienten, die nicht gravierend aber dennoch härter getroffen worden sind. Nun wurde dem 20-jährigen Kanadier und seinem legendären Papa Wayne Groulx eine Auszeit gewährt. Bereits am Samstag reiste der bis jetzt so torgefährliche Stürmer (vier Tore in vier Partien mit dem Farmteam) zurück in seine nordamerikanische Heimat zu Mama und Schwester, die nicht nach Europa gereist waren.