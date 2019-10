Thomas Hundertpfund legte einen ausgezeichneten Start in die Meisterschaft hin. Gegen Znaim glaubt er an den nächsten Erfolg, wenn die Defensivleistung stimmt.

Thomas Hundertpfund legte einen guten Saisonstart hin © GEPA pictures

Normalerweise ist Thomas Hundertpfund dafür bekannt, dass er eher verhalten in die Saison startet. Davon ist in der bisher laufenden Meisterschaft keine Spur, ganz im Gegenteil, der Klagenfurter ist einer der absoluten Aktivposten in der Mannschaft. Was seine Statistik widerspiegelt. Mit drei Toren und vier Assists ist er hinter Andrew Kozek, Matt Neal und Thomas Koch die Nummer vier zurzeit im Team. „Ja, da habe ich schon schwächere Starts hingelegt“, sagt der 29-Jährige in seiner typisch gemütlichen Art. Er glaubt auch den Grund, warum es besser läuft, zu wissen. „Mein Sommertraining habe ich etwas umgestellt, es auch etwas individueller gestaltet. Das half mir enorm, den Kopf freizubekommen. Ansonsten war ich zu Saisonbeginn etwas verkrampft, was heuer überhaupt nicht der Fall war“, erklärt der Stürmer.