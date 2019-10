Facebook

Lange spielte zehn Jahre in Deutschland © (c) GEPA pictures/ Markus Fischer

Alles begann in Klagenfurt, beim EC KAC. Danach zog Torhüter Mathias Lange in die Welt hinaus. 18 Profisaisonen in Österreich, Nordamerika und Deutschland später, beendet der 34-Jährige seine aktive Karriere. Nun wird er in der amerikanischen College-Liga (NCAA) Sportdirektor. Er heuerte als "Director of Hockey Operations" bei "RPI Men's Hockey" im Bundesstaat New York an. Von 2005 bis 2009 stand er dort zwischen den Pfosten, ehe er zehn Jahre in Deutschland anheuerte. Die letzten sechs Jahre verbrachte er in Iserlohn.