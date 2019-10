Linz - KAC 2:3 n. P. Die Rotjacken setzen die Erfolgsserie in Linz fort

Den fünften Sieg in Serie holte der KAC in Linz. Die Klagenfurter waren das klar bessere Team, feierten einen verdienten Erfolg.

Andrew Kozek verwertete als einziger einen Penalty und fixierte damit den nächsten KAC-Sieg © GEPA pictures

Der KAC reiste mit viel Selbstvertrauen nach Linz, vier Siege in Serie gab es zuletzt in der Meisterschaft inklusive Derbyerfolg vor 5000 Fans in der heimischen Arena. Die Klagenfurter, die das Heimmatch gegen die Oberösterreicher 2:4 verloren, investierten mehr für das Spiel. Die Belohnung gab es im ersten Überzahlspiel. David Fischer zog knapp nach der blauen Linie ab, Matt Neal gab der Scheibe noch die entscheidende Richtungsänderung. Als Petter Hansson nach einem individuellen Fehler die Notbremse ziehen musste und dafür auf die Strafbank geschickt wurde, glichen die Linzer durch Troy Rutkowski aus. Dies änderte nichts am Spiel, weiter gab der KAC den Ton an. Als die Gastgeber Adam Comrie in der eigenen Zone gewähren ließen, ließ sich der Kanadier nicht zweimal bitten und die Rotjacken führten 2:1.