Ramon Schnetzer © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Meindl)

Der EC-KAC und der Liga-Konkurrent Dornbirner EC haben sich am Sonntag auf eine Vereinbarung betreffend einer Leihe von Abwehrspieler Ramón Schnetzer (23) geeinigt. Der gebürtige Vorarlberger war im Sommer 2016 als Nachwuchsspieler nach Klagenfurt gewechselt, über das Farmteam in der Alps Hockey League schaffte er in der Folge den Sprung in den Profikader der Rotjacken und schließlich auch in das österreichische A-Nationalteam (bislang sieben Länderspiele).

In der laufenden Saison hatte es der Abwehrspieler schwer, sich nachhaltig im Aufgebot der Kampfmannschaft festzusetzen, zwar stand er in zehn der bislang 16 Bewerbsspiele im Lineup, dabei kam er allerdings nur auf eine Time-on-Ice von knapp 29 Minuten.

Um einer Stagnation in der Entwicklung des Spielers entgegenzuwirken, entschieden sich Management und Trainerstab des EC-KAC nun, Ramón Schnetzer die Möglichkeit zu bieten, bei einem anderen Klub der Erste Bank Eishockey Liga zu den angestrebten Spielanteilen zu gelangen. Zu diesem Zwecke schloss der Klub ein Leihabkommen mit dem Dornbirner EC, für den der Verteidiger zukünftig bis auf Weiteres auflaufen wird.