KAC-Torhüter David Madlener wird in Dornbirn und Biel zwischen den Pfosten stehen. Und er will beweisen, dass er dort länger hingehört. Lars Haugen fällt erkrankt aus.

KAC-Torhüter David Madlener © GEPA pictures

Vielleicht ist es für Lars Haugen eine Pause, die ihm gar nicht so ungelegen kommt. Seit dem EBEL-Saisonstart agiert der norwegische Schlussmann nicht so souverän, wie im Play-off. Oder im August. Nun kränkelt der 32-Jährige. Im CHL-Spiel gegen Biel ließ er sich, körperlich geschwächt, auswechseln. Für den ansonsten Burzelbaum-schlagenden KAC-Torhüter stehen nun vier freie Tage zur Erholung auf dem Programm. "Er denkt zu viel, setzt sich zu sehr unter Druck", weiß KAC-Trainer Petri Matikainen. Auf Ersatz-Mann David Madlener und seine Teamkollegen, die bereits am Samstag nach Dornbirn gereist sind, steht hingegen ein Auswärtsdoppel an.