Für VSV-Trainer ist es das ertse Kärntner Derby © (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun

KAC ist rot, VSV ist blau – und beide Klubs erzeugen Bilder. Wie Hund und Katz’. Sie dringen ins Unterbewusstsein ein und lassen eine Art Hass-Liebe entstehen. So erfahren es die Kleinsten, so erzählen es die Alten. Die überwiegende Empfindung? In Klagenfurt scheint alles groß, die Rotjacken greifen nach Dingen, die für Blau-Weiße völlig außer Reichweite liegen. Das höhere Budget ist das Einser-Argument. Der Erfolg, 31 Meistertitel stehen sechs gegenüber, folgt sogleich. Und aktueller denn je: die Konkurrenzfähigkeit.



Die Kärntner Derbys seien zwar spannend gewesen. Aber nie und nimmer auf dem Papier so ausgeglichen wie heute. Hier hat sich der VSV stark den Klagenfurtern genähert. Vielleicht nicht absichtlich, wie Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald beteuert, eher instinktiv. „Wir wollten Erfolg. Und wir wussten, dass wir dafür einen finnischen Trainer wie Jyrki Aho benötigen. Seine Philosophie hat uns imponiert. Er ist hart und fordert körperliche Fitness ein.“ Wie bei KAC-Trainer Petri Matikainen.