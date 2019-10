Nach drei Liga-Siegen am Stück empfängt der EC-KAC am Freitagabend den ebenso formstarken EC VSV zum 326. Kärntner Derby in der Stadthalle. Strong, Witting und Kraus fehlen weiterhin.

Haugen kehrt ins Lineup zurück © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Der KAC hat jedes seiner letzten drei Ligaspiele gewonnen, auf einen 4:3-Shootout-Erfolg in Znojmo folgten klare Siege gegen Graz (5:1) und in Dornbirn (6:1). In das 326. Kärntner Derby gehen die Klagenfurter am Freitag auf Tabellenplatz vier liegend, wobei Rang zwei nur noch einen Zähler entfernt liegt. Gegen den EC VSV siegten die Rotjacken in jeder der jüngsten drei Konfrontationen, auf eigenem Eis wurde jedes der letzten sechs Kärntner Derbys gewonnen. Die letzte Heimniederlage gegen Villach fiel allerdings deftig aus, im Februar 2016 setzte es ein 1:5.