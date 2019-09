Facebook

Michael Kernberger im Zweikampf vor dem Tor mit Salzburg-Kapitän Thomas Raffl © Kuess

Für Eigenbauspieler war es in den letzten zehn Jahren nicht so einfach, einen Platz in der Kampfmannschaft des KAC zu ergattern. Thomas Hundertpfund und Martin Schumnig sind jene zwei Akteure, die dieses Kunststück zuletzt schafften. Ansonsten kamen immer wieder Eigengewächse zum Einsatz, aber zur Stammkraft schaffte es keiner mehr. Auf einem guten Weg ist Daniel Obersteiner, der nach einem guten Start vorerst wieder im Farmteam zum Einsatz kommt, dort aber recht auffällig agiert. Nun erhielt mit Michael Kernberger der nächste Klagenfurter die Chance, sich zu beweisen. Gegen Salzburg und in Innsbruck bekam der 22-Jährige jeweils in den beiden ersten Dritteln Einsätze, machte dabei eine ganz gute Figur.

Linz kommt

„Es ist gut, wenn man Eiszeit bekommt, um sich zu beweisen. Jetzt bin ich schon eine längere Zeit dabei, gebe immer mein Bestes. Dann ist es fein, wenn einfach etwas zurückkommt“, freut sich der 22-Jährige. Ihm ist es natürlich bewusst, dass es nächstes Wochenende schon wieder ganz anders aussehen kann. „Wir haben einen großen Kader, zurzeit bin ich der Glückliche und ich versuche, meine Chance zu nützen“, hofft er, länger in der Kabine mit Thomas Koch und Co bleiben zu können.

KAC-Verteidiger Michael Kernberger

Der KAC trifft heute auf Linz, die erst ihr drittes Meisterschaftsspiel bestreiten. Die Arena in der Stahlstadt wird umgebaut, daher hat der Klub die Heimbegegnungen im Spielplan nach hinten verschoben. Das letzte Match der Linzer war der Sieg nach Verlängerung gegen Salzburg am 20. September. „Wir müssen versuchen, den Linzern unser Spiel aufzuzwingen. Konstant auftreten und das System einhalten“, nennt Linksschütze Kernberger die Hauptpunkte, um nach dem Sieg in Innsbruck das nächste Erfolgserlebnis feiern zu können.

Rotation

Im Tor erhält Lars Haugen heute wieder den Vorzug vor David Madlener. „Mit den Leistungen beider Keeper sind wir sehr glücklich. Wir haben ein System für Madlener, damit er genügend Spielzeit bekommen wird, denn es kommen jetzt viel Partien auf uns zu“, erklärt Trainer Petri Matikainen. Der Finne rotiert auch im Sturm, setzt Stefan Geier ein, Marco Richter ist der 13. Angreifer.