Marco Richter ist gegen Linz der 13 Stürmer bei den Rotjacken © GEPA pictures

Eine äußerst intensive Trainingseinheit spulte Trainer Petri Matikainen am Samstag mit seinen Burschen herunter. Dabei wurde vor allem das Spiel in der gegnerischen Zone forciert. „Wir müssen unser Spiel vor dem gegnerischen Tor verbessern, müssen schneller zum Abschluss kommen, einfach mehr schießen“, sagt der Finne, der mit dem Sieg in Innsbruck nicht unzufrieden war. „Es war für uns ein wichtiger Erfolg, wir wollten diesen drei Punkte haben, es war unser Ziel.“ Nicht verstanden hat der 52-Jährige, warum die Schiedsrichter den Treffer von David Fischer wenige Minuten vor dem Ende im Powerplay aberkannt haben. „Da war keine Behinderung von Matt Neal zu sehen“, sagt Matikainen.