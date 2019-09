Nach drei Niederlagen will der KAC wieder voll punkten

Die Rotjacken peilen heute bei Tabellenschlusslicht Innsbruck den ersten Auswärtssieg der Saison an. Im Tor wird David Madlener beginnen.

David Madlener erhält heute den Vorzug gegenüber Lars Haugen © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Auf den ersten Blick sieht die bisherige EBEL-Bilanz der Rotjacken nicht wirklich berauschend aus. „Nur“ ein Sieg in den ersten vier Spielen und der siebente Platz in der Tabelle sprechen nicht wirklich für den KAC. Bei genauerer Betrachtung relativiert sich diese Statistik aber schnell. Immerhin konnte man gegen die beiden Topteams Wien und Salzburg je einen Punkt holen. Lediglich die klare 0:3-Niederlage in Bozen kann man mit dem Prädikat „unnötig“ versehen.