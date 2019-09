KAC - Salzburg 4:5 n. P. Salzburg-Sieg beim KAC mit Hilfe der Schiedsrichter

Facebook

Patrick Harand brachte den KAC mit 1:0 in Führung © GEPA pictures

1. Drittel: Zwei Überraschungen gab es im KAC-Aufgebot vor dem Salzburg-Match. Ein Stürmer und ein Verteidiger gaben ihr Debüt im Dress der Rotjacken. Lukas Haudum, der am Samstag bereits im Farmteam spielte, hat seine Oberkörperverletzung überstanden. Etwas überraschend war jedoch der Einsatz von Petter Hansson, der Schwede kam von Beginn an in der Abwehr zum Einsatz. Eine Pause erhielt Daniel Obersteiner, der gar nicht im Aufgebot stand. Stefan Geier musste von der Bank aus als 13 Stürmer das Match ansehen.