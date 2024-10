Ein sprichwörtlicher Tapetenwechsel kann die Sorgen des Alltags kurzfristig reduzieren. Ein Format wie die Champions Hockey League sorgt da für neue, willkommene Impressionen. Vielleicht auch für den KAC, der zuletzt nicht unbedingt souverän aufgetreten war. So reisen die Rotjacken mit zwei Niederlagen, die sich in den Köpfen eingebrannt haben, in die Schweiz. Und so bleibt die Erwartungshaltung gegen CHL-Titelverteidiger Geneve-Servette gedämpft. „Sie sind wahrscheinlich der einzige Klub, der ZSC fordern kann“, glaubt die Schweizer Trainer-Legende Arno Del Curto, der seit 2021 beim österreichischen Nationalteam assistiert. Ausgerechnet die beiden anstehenden Gegner der Klagenfurter in der europäischen Eishockey-Königsklasse.