Schweizer Eishockey in Reinkultur gab es an diesem verregneten Abend in der Horten-Arena zu bestaunen. Temporeich dank hoher eisläuferischer Qualität, technisch versiert, spektakuläres und blitzschnelles Umschaltspiel, körperbetonte Spielweise sowie hohe Effizienz versetzte den KAC permanent unter Stress. Selbst gealterte Hünen wie Kapitän Julien Sprunger zeigten sich extrem beweglich und flink, vom Rest ganz zu schweigen. Und Fribourg-Gottéron mit einem Gesamtbudget von etwa 25 Millionen Euro bewies, warum die Eidgenossen zurecht der Welt-Elite des gepflegten Pucksports zuzuzählen sind. Am Ende mussten sich die Rotjacken mit 0:4 beugen.

Die Klagenfurter wussten bereits im Vorfeld über den Klassenunterschied bescheid. Dennoch war ihr Blick mutig nach vorne gerichtet, versuchten in ihr Offensivspiel zu investieren. Die Gäste kontrollierten dennoch weitgehend ihre Zone, und schlugen eiskalt zu. Mit punktgenauen Pässen wurde die neutrale Zone überbrückt. Wie etwa beim 1:0 durch Marcus Sörensen. Ein Doppelschlag von Walser und De La Rose drohten die Partie früh kippen zu lassen. Chancenlos blieb der KAC nicht. Allerdings stand zwischen den Pfosten immerhin noch der riesengroße Ex-NHL-Keeper Reto Berra. Und als später Samuel Walser zum Doppelpack abstaubte, war die Partie endgültig gegessen. Im Schlussabschnitt kam es noch zu einem ausgeglichenen Tänzchen (Hochegger/Streule). Doch Berra blieb hellwach.