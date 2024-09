1197 Kilogramm Gepäck, Handgepäck exklusive. Die KAC-Cracks reisen mit schwerem Gepäck quer durch Europa. Zuerst mit dem Bus nach Ljubljana, dann per Flugzeug nach Paris ging es zu Beginn, ehe nach einer dreistündigen Busfahrt nach Rouen dort beim französischen Meister mit 4:2 der erste Sieg in der Königsklasse eingefahren wurde. Am Weg zum sonntäglichen Spiel bei Färjestads im schwedischen Karlstad (15 Uhr, ORF Sport+) ging es für Kapitän Thomas Hundertpfund und Co wieder über Frankreichs Straßen nach Paris, von dort mit dem Flieger nach Göteborg und dann nochmals vier Stunden zur nächsten zu bespielenden Eishalle. „Natürlich ist das nicht ganz einfach, wir sind das auch in der Form nicht gewohnt. Ein bisschen Pech haben wir auch, dass wir in unserer Auslosung fast kein Team haben, das einen Flughafen direkt vor der Haustür hat“, sagt Hundertpfund, der mit zwei Assists gegen Rouen maßgeblich Anteil am Sieg hatte und mit 23 CHL-Spielen für die Rotjacken nun Klagenfurts Rekord-Internationaler in diesem Format ist.