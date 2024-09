Das Schweizer Eishockey gilt weiterhin en vogue. Wer etwas auf sich hält, versucht im Laufe seiner Karriere ein paar harte Fränkli einzustreifen. Vor allem in puncto Lebensqualität schwärmen europäische Spitzenkräfte von Destinationen wie Genf, Lausanne, Bern, Lugano oder Zürich. Und wer es zudem steuerschonend mag, findet etwa mit Zug eine Oase. Wer im Eishockey etwas auf sich hält, kommt an der Schweiz nicht vorbei. Und das Eishockey selbst hat im Laufe der vergangenen 20 Jahre ohnehin eine eigene, wohl einzigartige Erfolgsgeschichte hingelegt. Mit Millionen an TV-Einnahmen für die Klubs, nagelneuen, vielfach ausverkauften Arenen, hochqualitativen Imports (meist Ex-NHL-Cracks) sowie großer Identifikation der Bevölkerung aufgrund von hauptsächlich heimischen Akteuren. Und nicht zu vergessen die jüngste Silbermedaille bei der WM in Bratislava 2024, die insgesamt dritte seit 2013.