Die Champions League ist im europäischen Klub-Eishockey zweifelsohne die größte Bühne. Die wahre Strahlkraft dieses Bewerbs wird vor allem an diversen historischen Orten sicht- und erlebbar, an denen seine Spiele ausgetragen werden. Zu denen zählt auch die Löfbergs Arena von Karlstad, wo mit dem zehnfachen schwedischen Meister und zweifachen Spengler-Cup-Sieger in den 90er Jahren, Färjestad, eine der renommiertesten Adressen Europas auf den KAC wartete. Bei jenem Klub, für den auch KAC-Legende Dieter Kalt von 2001 bis 2004 stürmte, war für die Klagenfurter im zweiten CHL-Spiel nichts zu holen.

Die Rotjacken brauchten in Schweden exakt 9:30 Minuten, bis Kapitän Thomas Hundertpfund den ersten Torschuss tätigen konnte. Da lag man allerdings schon 0:1 im Hintertreffen, weil just nach Ablauf der ersten KAC-Strafe Emil Alba die Gastgeber in Führung gebracht hatte (7.). Nach dem ersten Drittel war die Vorentscheidung eigentlich schon gefallen – und sie hatte ein Gesicht: Oskar Steen. Der Ex-Crack der Boston Bruins nützte die CHL-Powerplayregel, wonach nach einem erzielten Tor die Strafe nicht einfach verfällt sondern die Überzahl volle zwei Minuten andauert, voll aus und traf im selben Überzahlspiel binnen 74 Sekunden gleich zweimal. Ein Erfolgserlebnis, ebenfalls mit einem Mann mehr, war Hundertpfund aber auch noch vergönnt (16.). Das Tor beflügelte den KAC ein wenig, im Mitteldrittel traten die Mannen von Kirk Furey auch wesentlich frecher auf. Dennoch zogen die Schweden zwischendurch auf 6:1 davon, Senna Peeters betrieb im Konter noch einmal Ergebniskosmetik (52.).

Auf den Tribünen siegten die Klagenfurter

Ein Match gewannen die Rotjacken am Ende aber doch, nämlich jenes auf den Tribünen. Die rund 50 mitgereisten Klagenfurter Fans verwandelten ihren Sektor in ein Tollhaus und gewannen auch die Sympathien des heimischen Publikums. Daheim dürfen die KAC-Anhänger ihre Mannschaft in der CHL diese Woche bestaunen. Am Donnerstag (20.20 Uhr) kommt mit Fribourg-Gotteron (SUI) der nächste Brocken, am Sonntag (15 Uhr) ist der KAC gegen Unia Oświęcim aus Polen Favorit.