Dunkle Gestalten kündigten sich für das Gastspiel von Polens Champions Hockey League-Vertreter Unia Oswiecim in Klagenfurt an. Bereits am Samstag in der Nacht wurden etwa 80 Ultras von einer stattlichen Polizeiabordnung durch die Stadt eskortiert. Man war jedenfalls auf eine Eskalation vorbereitet. Doch weitestgehend verhielt sich das schwarz-gekleidete Rudel ruhig. Zu Beginn der Partie gaben sie der Horten-Arena eine stimmgewaltige Kostprobe ab. Doch die Rotjacken (mit solidem Florian Vorauer zwischen den Pfosten) dämpften deren Euphorie schnell, übernahmen auf dem Eis das Kommando.