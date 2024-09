77 Jahre stehen sich in Klagenfurt gegenüber. Die beiden Goalie-Routiniers Sebastian Dahm (37) und JP Lamoureux (40) haben zuletzt mit ihren Leistungen für entscheidende Momente gesorgt. Auch unglücklich, wenn man sich an das Viertelfinal-Duell 2023 erinnert, als der VSV-Keeper gesperrt worden ist. „In Villach haben wir dann in der Verlängerung gewonnen. Das war einer meiner größten Derby-Momente“, erzählt Dahm. Ein weiterer sei das 9:1 im Jahr 2021. So groß die Rivalität der beiden Klubs, so respektvoll begegnet der Däne seinem Gegenüber. „Ich bin ein großer Fan von JP, er ist ein Familienmensch wie ich. Unsere Wege kreuzen sich ja schon seit vielen Jahren. Er ist ein sehr sympathischer Typ. Nach den Spielen haben wir immer wieder Gelegenheit kurz zu plaudern.“ Doch KAC gegen VSV bleibt natürlich auch ein Duell der Torhüter. „Es ist ein Spiel im Spiel“, meint Dahm, der zuletzt pausiert hatte, grinsend.