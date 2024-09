Den Saisonstart haben sich die Villacher Adler definitiv anders vorgestellt. Die 4:6-Niederlage in Graz war die dritte im ebensovielten Spiel. Und schön langsam steht der VSV unter Druck, benötigt dringend Punkte, um nicht im Tabellenkeller einzementiert zu sein. Aber speziell in dieser Phase kommt das Kärntner Derby dem Team wohl gerade recht. „Ein Sieg gegen den KAC könnte, wie die Vergangenheit schon oft bewiesen hat, eine Initialzündung für uns sein. Jetzt müssen einfach Punkte her“, weiß Thomas Vallant, der im Sommer von den Rotjacken an die Drau gewechselt ist.