In der ICE Hockey League könnte man als eine typische B-Liga titulieren: Bejubeln, Beschwichtigen und manchmal auch das Blenden. Letzteres weil die Legionärsbeschränkung als eine Mogelpackung in Erscheinung tritt, eiskalt ausgereizt wird. Das Maximum lautet 10 Imports pro Klub. Die würde 13 „domestic players“ in einem 23-Mann-Kader bedeuten.