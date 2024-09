Marcel Witting hat früh gespürt, dass sich seine Zeit in Klagenfurt langsam dem Ende neigt. „Etwa um Weihnachten 2023“ bemerkte er, dass „etwas im Gange ist“. Insgeheim hoffte er noch auf einen Verbleib bei den Rotjacken. Doch so unverhofft sich ein Kapitel nach der Saison geschlossen hatte, so plötzlich öffnete sich eine neue Tür: Black Wings Linz-Trainer Philipp Lukas war am schnellsten zur Stelle. Wenige Tage nach dem besiegelten Abschied elfjähriger KAC-Zugehörigkeit wurde der gebürtige Tiroler als Neuzugang vorgestellt.