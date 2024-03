Ein Zahn ist im Play-off praktisch nichts wert. Dementsprechende Verluste zählen in der aktuellen Phase zu den Kollateralschäden, werden hingenommen. „Da hilft kein Jammern. Wenn sich schon ein Zahn verabschiedet, dann wenigstens im Play-off in einem heißen Spiel“, meint KAC-Stürmer Marcel Witting lächelnd. So etwas komme eben vor, wenn man über das Eis wirbelt und weder sich noch den Gegner schont.