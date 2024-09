Ein Klub-Wechsel verläuft im Eishockey unter einfachen Bedingungen. Läuft ein Vertrag aus, kann ein Spieler jederzeit wechseln. So existieren nur in den seltensten Fällen Ablöseforderungen, im Gegensatz zum Fußball. Im Fall von Senna Peeters wendete sich Innsbrucks Präsident Günther Hanschitz zuletzt an einen größeren Adressatenkreis der Liga und auch an den KAC selbst. Der 22-jährige Stürmer mit belgischem und österreichischem Reisepass war Mitte Mai bei den Rotjacken als Neuzugang vorgestellt und mit einem Arbeitspapier bis Saisonende 24/25 ausgestattet worden. Die Tiroler fragten nun an, ob ihnen nicht eine Ausbildungsentschädigung zustehe.