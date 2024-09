Auf einer müden Party kann ein Geschicklichkeitsspiel den Abend retten. Aus dem Holzturm müssen Stäbchen gezogen werden. Es ist ein Balanceakt, der früher oder später in sich zusammenbricht. Nach der vergangenen Saison wurden beim KAC gleich mehrere Teile aus seinem Konstrukt entfernt. Haudum, Ganahl, Postma, Vallant, Kraus, Witting sind nicht mehr an Bord. Dies sollen zukünftig neue Stabilisatoren wie Thimo Nickl, Mathias From, Senna Peeters und Nick Pastujov ausgleichen. Ein Resultat von selbst auferlegten Sparmaßnahmen, denen junge Spieler rund um das Alps Hockey Team zum Opfer fielen.