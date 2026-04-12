Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich am Sonntag persönlich nach seiner Operation am Uniklinikum Leipzig, bei der ihm vor wenigen Tagen der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt wurde, zu Wort gemeldet. Mit Blick auf seine Gesundheit sprach er in einem Facebook-Posting von einem „Befreiungsschlag“. In Verbindung mit dem Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid der Herzchirurgie in der Klinik Oberwart übte er Kritik an seiner Partei.

„Es ist für mich die schönste Aufgabe, für unser Heimatland und unsere Bevölkerung zu arbeiten und da zu sein – daher habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, als Politiker aufzuhören“, hielt Doskozil fest. „Als mir diese Woche mitgeteilt wurde, dass durch das Gesundheitsministerium unter einer SPÖ-Ministerin und einer SPÖ-Staatssekretärin Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid unserer Herzchirurgie in Oberwart erhoben wurde, hat mich das umso mehr motiviert, gegen diese inhaltsleere und konzeptlose Politik anzukämpfen und weiter für die Interessen des Burgenlands einzustehen“, erklärte er. Die Abteilung hat im März ihren Betrieb aufgenommen. Doskozil betonte: „Die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertreterinnen nicht mehr geben.“

Auch Herzchirurgen kritisieren neues Herzzentrum

Gegen die neue Herzchirurgie war ein Streit zwischen dem Burgenland und anderen Bundesländern entbrannt. Doskozil beharrt auf der Einrichtung, da es bisher keine solche hochspezialisierte Chirurgie im Burgenland gibt. Gegner argumentieren, dass dadurch die qualitätsvolle Versorgung in den bisherigen Herzzentren gefährdet sei. Der Hintergrund: Für die Qualität dieser komplexen Operationen sind die Fallzahlen entscheidend, durch eine weitere Herzchirurgie – die zehnte in Österreich – könnte zum Beispiel Graz unter die internationalen Standards fallen.

Die Österreichische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie sprach sich gegen den Standort Oberwart aus. Auch die Kages in der Steiermark hat vor einer Verschlechterung der Versorgung für steirische Patientinnen und Patienten gewarnt. Die Bundeszielsteuerungskommission hatte ebenfalls wegen zu geringer Fallzahlen gegen die Herzchirurgie in Oberwart ausgesprochen. In diesem Steuerungsgremium sitzen unter anderem die Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ, aber auch Vertreter der Länder und der Sozialversicherung.

Im Hinblick auf seine Operation berichtete Doskozil: „Als ich letzte Woche am Mittwoch nach Leipzig fuhr, hätte ich niemals daran gedacht, am nächsten Tag keinen Kehlkopf mehr zu haben.“ Als die ersten Untersuchungen „die rasante Dynamik meiner Erkrankung offenbarten, war mir klar, dass es diesmal anders sein sollte. Das Ergebnis kennt ihr.“ Ohne Kehlkopf zu sein, bedeute „selbst in eigentlich normalen Alltagssituationen keine Atemnot mehr zu haben. Wenn die ständigen Gedanken nach ausreichend Luft verschwinden, ist das ein Befreiungsschlag“ – auch wenn dies Veränderung bedeute, wie etwa kein Schwimmen im Meer. „Ich freue mich schon darauf, wieder persönlich da zu sein - mit neuer Kraft, Ideen, Zuversicht und besserer Stimme als zuvor“, betonte er abschließend.