Die Geschichte der zwei Meistertitel des ATSE Graz ist eine Geschichte von Kameradschaft, Vertrauen und jungen Männern, die Freunde auf Lebenszeit wurden. Es war eine eingeschworene Partie, die Graz im Jahr 1975 den ersten Meistertitel im Eishockey schenkte. Mehr noch, sie hat den Erzrivalen KAC, der die Liga elf lange Jahre als Meister in seinen Fängen gehalten hatte, entthront. „Es war eine menschlich und spielerisch unheimlich harmonische Mannschaft, die sehr zielgerichtet unterwegs war“, erinnert sich Franz Voves an den Titelgewinn. „Wir wurden zusammen groß und jeder kannte den anderen in seiner Spielweise und konnte sich blind darauf verlassen.“ Unter dem Regiment des unvergessenen Sektionsleiters Hans Dobida blühten die Eggenberger, angetrieben von Spielertrainer Anatoli „Tole“ Kozlov, so richtig auf.

In Sowjet-Manier ließ er schon im Sommer trainieren und das zahlte sich aus: Körperlich dominant etablierte das Team ein hierzulande noch nicht gebotenes Forechecking, erdrückte die Gegner regelrecht und holte den Titel mit 13 Punkten Vorsprung. Graz war endlich wer in Eishockey-Österreich. „Das war einfach grandios“, erinnert sich Keeper Michael Rudman, „die Mannschaft war damals mehr oder weniger eine Amateurtruppe. Aber weil die Kameradschaft so gut war, haben wir auch eine so gute Leistung gebracht. Wir waren wie eine Familie, auch wenn nicht viel Geld da war.“ Dobida hielt die Hand auf den Schillingen, doch war ihm eines stets wichtig: „Wir haben immer gemeinsam gegessen“, erzählt Rudman und Voves ergänzt mit einem Lachen: „Und es waren auch gute Lokale dabei.“ In seiner Abschiedsrede für den 2025 verstorbenen Grandseigneur Dobida ehrte ihn der steirische Alt-Landeshauptmann mit einem Schmankerl: „Hans, wir waren vielleicht nicht immer die Besten und wir waren sicher nicht die am besten Bezahlten. Aber wir waren am schönsten gekleidet und haben immer gut gegessen.“ Damals hüllte nämlich das Modehaus Brühl die schneidigen Herren ein und das machte Eindruck.

Die Meistermannschaft des Jahres 1978 © KK

Das Team war aus allen Schichten zusammengewürfelt und zusammengeschweißt – Studenten, Angestellte, Hakler oder Schüler verzückten als Einheit bis zu 6000 Anhänger, die sich in Liebenau auf der Stehtribüne drängten. „Es war natürlich auch eine große Rivalität mit dem KAC da“, erzählt Rudman, „immerhin waren damals auch schon viele Kärntner Studenten in Graz. Das war phänomenal.“ Dem KAC blieb am Ende hinter Graz und Innsbruck gar nur Platz drei. Als erste Mannschaft dem KAC nach so langer Zeit das Haxl gestellt zu haben, war nebst der Meisterehre große Genugtuung für viele, die schon so lange gemeinsam gespielt und so oft gegen die „Rotjacken“ verloren hatten. „Ich erinnere mich noch gut: Mein erstes Spiel als 15-Jähriger hatte ich in der ersten Mannschaft des ATSE. Damals hatte der Bunker noch kein Dach und wir haben gegen den KAC 0:21 verloren“, erinnert sich Voves, der ein Jahr nach dem ersten Titel mit den ATSE-Freunden Franz Schilcher, Michael Herzog, Maximilian Moser und Othmar Russ auch bei Olympia spielte. „Es war in der Zeit, als die Grazer durch den Meistertitel auch in der Nationalmannschaft einiges zu sagen hatten und Graz eine anerkannte Eishockeystadt geworden war“, sagt Voves.

Franz Voves stürmte für den ATSE © KK

Nicht bloß mit einer Parade in Eggenberg wurde der Titel ausgiebig zelebriert. Es galt, eine sportliche Wettschuld zu begleichen: „Wir haben damals vor der Meisterschaft gesagt, dass wir alle mit dem Rad nach Mariazell fahren, wenn wir Meister werden“, erzählt Werner „Buffy“ Schilcher, „das haben wir dann auch gemacht. Selbst der Kozlov, und der konnte nicht einmal g‘scheit Rad fahren. Am Seeberg hatten wir dann sogar Schnee – es war eine richtig gelungene Veranstaltung.“ Gefahren wurde freilich auf Puch-Rädern – der Hockeymeister auf dem legendären „Bergmeister“. Angekommen, wurden fünf Minuten lang die Glocken im Wallfahrtsort zu Ehren der Meister geläutet und auch eine Meister-Messe gelesen. Kapitän Helmut Jäger, der angeblich die zündende Idee zur Wette hatte, beendete nach der Saison und 20 Jahren auf dem Eis seine aktive Karriere, sollte den ATSE aber drei Jahre danach – nunmehr als Trainer – abermals zum Meistertitel führen.

„Er hat uns die Wadln ordentlich viregricht und geschaut, dass wir auf Kurs bleiben“, sagt Rudman. Gespielt wurde abermals mit den erlaubten zwei Legionären, doch dieses Mal kamen sie aus Übersee und auch die Spielweise war nordamerikanisch geprägt. Es handelte sich um William „Bill“ Klatt (USA) und James Boyd (CAN). Letzterer sicherte im vierten Spiel des Play-offs gegen den KAC mit zwei Toren binnen elf Spielsekunden dem ATSE den Meistertitel. In aller Bescheidenheit sagte der Trainer damals: „Ich kann es noch gar nicht fassen, dass wir es geschafft haben. Es war der Verdienst einer Mannschaft, die eine verschworene Gemeinschaft ist und ihr Letztes gab.“ Klatt soll der Legende nach bei der anschließenden Feier offener gewesen sein: Er soll den ledigen Kollegen vorgezeigt haben, wie man diesen Zustand im Handumdrehen ändern kann. Er kaufte einer Zeitungsverkäuferin alle Blätter ab und die so „Arbeitslose“ wurde prompt in die Feier aufgenommen.

Franz Schilcher (rechts) und Michael Rudman © KK

Jäger verließ nach dem Titel wie Hans Dobida ein Jahr zuvor, als der zum Präsidenten des österreichischen Verbandes gewählt worden war, den Verein. In der folgenden Saison musste Graz im Europapokal ob fehlender finanzieller Mittel vor dem Halbfinale gegen Skellefteå AIK (SWE) die Segel streichen und die Zeiten des Ruhms verblassten. 1980 folgte der Abstieg in die Nationalliga und 1990 wurden nach der Fusion mit dem UEC Graz die „Elefanten“ des EC Graz aus der Taufe gehoben. Rudman griff im Play-off 1993 mit den Elefanten noch einmal nach dem Titel – vergebens. „Das war auch eine gute Zeit. Aber anders als beim ATSE. Es war wesentlich professioneller und Walter Znenahlik war als Trainer schon in Ordnung. Es hat aber dennoch nicht gereicht. Wir waren vielleicht nicht cool genug, um auswärts zu gewinnen.“ Die 99ers waren es – und auch dieser Titel freut die Legenden des ATSE.