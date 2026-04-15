Wenn sich Kilian Zündel nach dem Spiel das Mikrofon schnappt und damit über das Eis zieht, ist das ein hervorragendes Zeichen für die 99ers. Leise beginnt er zu singen, wird immer lauter, während der Anhang auf der Tribüne auf seinen Einsatz wartet. Und der kommt: „Und jetzt alle....!“, schreit der Verteidiger dann – und der Bunker steht kopf. Der Sieg der Grazer wird mit einem „Scha la la lalalalaaa“ besungen, die Party beginnt. „Ich singe gern. Aber nicht gut“, sagt Zündel und lacht: „Ich freue mich schon während des Spiels auf diesen Moment und denke mir: Boys, wir müssen gewinnen! Ich will singen.“ Singen will er am besten auch heute, nach dem Ende des ersten Finalspiels gegen Pustertal. Um 19.45 Uhr beginnt die für beide Klubs jeweils erste „Best-of-seven“-Finalserie der Vereinsgeschichte um die Karl-Nedwed-Trophäe.

Der Kader der Grazer ist einsatzbereit, nur hinter Keeper Maxime Lagacé, der sich aber im Eistraining zurückgemeldet hat, steht noch ein Fragezeichen. Zündel ist vor eineinhalb Jahren nach Graz gekommen, um genau diesen Titel zu holen, um den man nun spielt. „Im Vorjahr war er auch das Ziel, aber wir haben weniger damit gerechnet. Heuer hat man schon unter der Saison das Gefühl bekommen, dass es nicht nur dahergesagt, sondern tatsächlich greifbar ist. Ein Gefühl, das von Woche zu Woche und Monat zu Monat stärker wurde – und jetzt kann es wirklich passieren.“

Mit Salzburg wurde Zündel 2022 schon Meister, doch wäre der Titel mit Graz mit mehr Emotion behaftet, wie er sagt: „Mit sehr, sehr viel mehr Emotion. Einerseits, weil ich es mit dieser Mannschaft so geil finde. Aber auch, weil ich privat eineinhalb harte Jahre gehabt habe, auch wenn es nicht so aussieht. Nach so einer Zeit den Titel zu holen, würde extrem viel bedeuten. Weil ich es geschafft habe, oben zu bleiben.“

Besonderer Antrieb ist auch die Fangemeinschaft in Graz. „Ich will Salzburg gegenüber nicht respektlos sein. Aber die Fans in Graz sind viel mehr dabei und dahinter. Ich denke, das wird einfach krasser. Mehr Leute, mehr Stimmung. In Salzburg sind sie einfach zurückhaltender gewesen“, sagt der Vorarlberger, der an der Mur schnell zum Publikumsliebling avancierte. „Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht wegen meiner offenen Art. Ich versuche auch, sehr zugänglich zu sein – und blühe dabei auf.“ Sein Social-Media-Auftritt trägt zum Bekanntheitsgrad des 25-Jährigen mit Adonis-Körper und sympathischem Zahnpastalächeln definitiv bei.

87.100 Follower hat er auf Instagram und damit knapp viermal so viel wie sein Arbeitgeber. Die Welt der Bilder und Kurzvideos ist Business geworden. Es gilt, Verträge einzuhalten. „Es bleibt aber eine Leidenschaft.“ Um Erfolg zu haben, braucht es einen klaren Plan, eine Strategie. „Im Endeffekt ist es nicht einfach nur ein gutes Foto – es geht um den Algorithmus und eine Strategie. Man kann es mit einem Gericht vergleichen: Wenn das Salz fehlt, dann wird das nichts.“ Und: Zündel lebt im Netz seine kreative Seite aus, die auf dem Eis meist zu kurz kommt: „Da sind wir die Sicherheitsbeamten, die Security“, sagt er lachend, „wir bügeln die Sch… aus, die die Stürmer bauen.“

Das Bauchgefühl sagte Graz

Graz war nach mental fordernden zwei Jahren beim HC Ambrì-Piotta heilsam. „In der Schweiz habe ich mich nicht wohlgefühlt. Jeder Tag war ein Krampf, ich habe nur von einem freien Tag zum nächsten gelebt.“ Die Schweizer wollten trotzdem die Option auf ein drittes Jahr ziehen. „Aber ich habe gebettelt, gehen zu können. Es ist mir nicht gut gegangen. Dann kam Graz als Option und andere Anfragen. Aber das Bauchgefühl hat sofort „Graz“ gesagt – und Ambri hat mich gehen lassen“, erzählt der Nationalteamspieler. Die Stadt an der Mur hat sein Herz ebenso im Sturm erobert, wie er die Herzen der Fans. „Ich liebe diese Stadt. Graz ist Hammer. Ich habe schon meiner Mama gesagt, dass es gut sein kann, dass ich bleibe, auch wenn ich nicht mehr Eishockey spiele.“

Die Leidenschaft für den Sport entfachte einst Zündels Tante mit Besuchen bei den Dornbirn Bulldogs. „Meine Mama meinte damals nur: Du bist zu klein, die nehmen dich nur als Puck“, erzählt Zündel. Mittlerweile ist der Bub einer der besten heimischen Verteidiger. Und die Mama wird auch in der Halle sein und zuschauen, wenn es um den Titel geht.

Trainer Dan Lacroix sorgt dafür, dass die Grazer nicht schon vor dem entscheidenden Spiel abheben. „Er macht das ganz gut. Gerade wenn man viel Pause zwischen den Spielen hat, erwischt man sich beim Tagträumen mit Dingen wie: Wie wäre die Meisterfeier? Aber alle holen sich selbst wieder runter. Und der Coach sagt immer: ‚Wir sind gut. Wir wissen, dass wir gut sind. Aber es kann so viel passieren! Wir müssen zuerst den Job erledigen.‘ Er hält uns am Boden.“ Würde er auch bei einer Meisterfeier singen? „Darüber habe ich schon nachgedacht: Erwarten die Leute, dass ich bei der Meisterfeier singe? Falls ja, sollte ich noch Gesangsstunden nehmen.“