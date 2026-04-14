Während im ICE-Finale mit den Graz99ers nur mehr ein rot-weiß-roter Klub vertreten ist, die Paarung mit Pustertal das erste Finale seit 2003 (Linz wurde gegen VSV Meister) ist, in dem weder der KAC noch Salzburg vertreten ist, tauchten auch zum Start von Campwoche zwei schon viele bekannte Gesichter beim Nationalteam auf. Alleine die Rotjacken stellen in Vorbereitungswoche zwei von fünf in Feldkirch mit Florian Vorauer, David Maier, Clemens Unterweger, Thimo Nickl, Finn van Ee, David Waschnig und Simeon Schwinger schon sieben Spieler. Der entthronte Serienmeister Salzburg stellt bereits die Stammgoalies David Kickert und Atte Tolvanen und neben Verteidiger Philipp Wimmer mit dem Wahl-Villacher Peter Schneider, Benjamin Nissner, Mario Huber und dem Oberkärntner Lucas Thaler, der zu Red-Bull-Branchenpartner München in die DEL wechseln wird, viel Offensivpower.

Ein Vorteil: Die eingespielte Truppe kann sich diesmal noch früher finden, noch intensiver aufeinander abstimmen. Jüngere Cracks, wie Paul Sintschnig (17), haben diesmal teils nicht die Chance, sich lange im Teamdress zu präsentieren. Allerdings ist der jetzige Kader mit drei Goalies, zehn Verteidigern und 15 Stürmern, also quasi mit fünf Linien, noch großzügig ausgestattet. „Jeder muss sich beweisen und zeigen, dass er ins WM-Team gehört, unabhängig davon, ob er bereits eine WM gespielt hat oder nicht“, stellt Teamchef Roger Bader klar, dass niemand sicher ist.

Von Feldkirch über Wien nach Zell am See

Zumal nach dem Finale von den 99ers noch einige Kandidaten dazukommen werden. Was erst ab Woche vier (Zell/See) realistisch ist. Nächste Woche geht es dann in die Bundeshauptstadt, und „von Feldkirch nach Wien wird es wohl keine großen Wechsel geben“, sagt Bader. Am Donnerstag gibt es dann den Test dieser Woche in der Vorarlberghalle gegen Italien (19 Uhr), nächste Woche Donnerstag (19 Uhr, Wien) und Freitag (17.30 Uhr, Jihlava) gibt‘s ein Tschechien-Doppel.