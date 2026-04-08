Sie sind in eine andere Welt eingetaucht, genießen das College-Leben in Troy, im US-Bundesstaat New York. Wobei von wilden Partynächten wie im Hollywood-Film darf nicht die Rede sein bei den beiden Kärntner Eishockey-Juwelen Ian Scherzer und Thomas Klassek. Für sie zählt nur eines: Den Traum vom Eishockeyprofi in Übersee verwirklichen. „Wir genießen eine sportliche Top-Ausbildung. Dass gleichzeitig auch eine akademische Ausbildung dabei ist, macht es umso besser“, sagt der Klagenfurter Verteidiger Klassek, der vom KAC den Schritt über den großen Teich auf das Rensselaer Polytechnic Institute wagte.

Scherzer und Klassek zusammen mit Teamkollege Matt Buckley (von links) © KK/Privat

Bereits dort, aber noch im Junioren-Hockey engagiert, war der Villacher Scherzer bereits. Beide waren in der abgelaufenen Saison also „Freshmen“, Erstsemester würde es hierzulande heißen. „Und da musst du dir den Respekt im Team erst erarbeiten“, weiß Scherzer, der wie Klassek Business Management studiert und sich in der zweiten Saisonhälfte ­­­– man schied nach holprigem Start nach einer völligen Neuaufstellung von Trainer und Team in der ersten K.o.-Runde aus – enorm steigerte. „Wir mussten uns sicher beide ein bisschen gewöhnen, das Tempo ist höher, man spielt gegen Männer“, sagt Stürmer Scherzer, der Klassek seit Kindertagen kennt und mit ihm in den Staaten jetzt ein Haus bewohnt.

Die beiden Kumpels sind durch das gemeinsame Abenteuer, eingefädelt vom Kärntner Ex-Profi Matthias Lange, der Co-Trainer der RPI Engineers ist, noch enger zusammengewachsen. „Kein Wunder, wir sehen uns ja ständig. Da geht man sich aber auch manchmal auf die Nerven“, sagt Scherzer grinsend, Klassek fügt an: „Aber wir haben gleichzeitig auch Gaude ohne Ende.“ „Zudem ist es extrem lässig, jemanden hier zu haben, der schon weiß, wie die Dinge laufen. Ich bin ja das erste Mal weg von daheim, Ian war schon als Jugendlicher in Schweden und kannte auch das US-Hockey schon“, hielt sich Klassek vor allem am Beginn auch sehr an Scherzer, „denn immerhin ist alles fremd, man kennt sonst keinen, ein Freund hilft enorm.“

Jetzt wurden die beiden erneut von Teamchef Roger Bader zum Start der fünfwöchigen WM-Vorbereitung in den ersten Kader auf dem Weg nach Zürich berufen. „Eine Riesenehre“, wie beide stolz betonen. „Ich spiele am liebsten für den Adler am Dress“, legt Klassek nach. Die WM ist noch weit weg, „zumal wir defensiv auch brutal gut aufgestellt sind. Aber ich will, genau so wie in den USA, einfach mein Spiel spielen. Klar ist eine WM einmal ein Ziel, Ziele darf man sich auch hoch stecken. Schauen wir einfach einmal, was kommt“, sagt Klassek. Scherzer verpasste 2024 die A-WM in Prag hauchdünn, wurde beim letzten Cut aussortiert. „Von dem her mache ich mir auch keinen Druck, ich will mich einfach gut präsentieren. Natürlich ist so etwas aber auch ein Kindheitstraum“, sagt der Sohn von Ex-VSV-Profi Rene Wild und Cousin von Spittal-Kapitän Kevin Essmann sowie von Florian Mühlstein, einst Meister mit Salzburg und jetzt Teil von Baders ÖEHV-Trainerteam.

Österreich startet mit zwei Tests in Riga ins WM-Camp

Bevor der Flug nach Riga abhob, wo Österreich heute und morgen (beide 19 Uhr) gegen Lettland testet, stand aber noch eine wichtige Challenge an. „Ian und ich mussten noch eine Matheaufgabe für die Uni lösen und abgeben. Wir lassen das nicht schleifen, sonst hat man nur Ärger. Ein bisserl wie früher in der Schule“, sagt Klassek lachend.