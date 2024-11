Die schon wieder! Die Graz 99ers treffen am Freitag (19.45 Uhr) im ersten Spiel nach der Nationalteampause auf Asiago. Und damit auf jenes Team, gegen das es bisher in der laufenden Saison noch nichts zu holen gab. Daheim musste man sich den Italienern 1:4 geschlagen geben, auswärts setzte es ein 0:4. Diesmal soll sich das Blatt aber wenden und das Team von Trainer Harry Lange erstmals gegen die Norditaliener punkten. „Wir wissen, wie gefährlich sie sind“, sagt auch Sportdirektor Philipp Pinter. „Wenn man in zwei Partien nur ein Tor erzielt, ist aber auch klar, woran es gelegen hat.“