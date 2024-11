Es soll so etwas wie ein Neustart werden für den KAC. Und aus personeller Sicht scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Die letzten Wehwehchen heilen, die Teamspieler kehren am Dienstag zurück ins Training und damit haben sich die tiefsten Sorgenfalten (vier Niederlagen in den letzten fünf Partien haben für Fragezeichen gesorgt. ein wenig geglättet. „Damit steht nichts im Wege, dass wir wieder ein schnelles Eishockey zeigen können“, verspricht sich Trainer Kirk Furey, der zuletzt erst auf Skills, Zweikampfverhalten den Fokus legte und am Ende in den Trainings auf Tempoverschärfung gesetzt hatte. Auch für ihn sei es ungewohnt, nun aus dem Vollen schöpfen zu können.