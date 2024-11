In der ICE Hockey League schrillen die Alarmglocken. Wieder einmal soll ein teilnehmender Klub vor finanziellen Problemen stehen. Das ist nicht neu. Die Situation erinnert an Medvescak Zagreb, Orli Znojmo und das alte Konstrukt von Olimpija Ljubljana (hat sich mit neuer Organisation davon losgeeist). Nun dürfte Asiago davon betroffen sein. „Wir haben von mehreren Seiten gestern davon erfahren, haben Anrufe erhalten, dass es Probleme bei der Auszahlung von Spielergehältern gäbe“, bestätigt Liga-Manager Christian Feichtinger eine telefonische Anfrage am Mittwoch. Offizielle oder schriftliche Beweise liegen ihm nicht vor. „Es handelt sich vorerst lediglich um Zurufe, um Gerüchte von Außen“, so Feichtinger.