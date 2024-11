Es fühlt sich manchmal wie eine Ewigkeit an. Am Bahnübergang, wenn der Zug durchgefahren ist, der Schranken sich aber für ein paar weitere Sekunden nicht rühren will. Den eingetretenen Stillstand will der KAC mit Liga-Wiederbeginn nun beenden. Aus Matt Fraser spricht Enthusiasmus und Dynamik mit Blick auf das Kräftemessen in Asiago: „Irgendwie fühlt es sich wie der Saisonstart an“, konstatiert der zuverlässige Rotjacken-Stürmer. Alle bisherigen Pflichtspiele absolviert, avancierte er zum besten KAC-Scorer im Oktober (fünf Tore, zwei Assists). Wobei die Italiener eine Wundertüte sind: „Viele Tore in der einen, viele Gegentreffer in der anderen Partie. Wir müssen den Fuß aufs Gaspedal drücken“, stellt Fraser klar.